В колледже «Подмосковье» День Конституции отметили викториной и квизами
Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Конституции России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Для первокурсников провели интеллектуальную игру «По страницам Конституции».
«Участники выполняли нестандартные задания – выявляли нарушения, закреплённых в основном законе прав и обязанностей в действиях литературных героев. Участники викторины продемонстрировали понимание ключевых положений закона и критическое мышление. В колледже также прошли квизы на тему «Конституция». Студенты проверили и закрепили свои знания», – отметили в министерстве.
В колледже рассказали, что интеллектуальные игры такого формата помогают молодым людям почувствовать себя активными участниками гражданского общества, сформировать уважительное отношение к праву.
12 декабря в стране отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции Российской Федерации. Основной закон страны был утверждён на всенародном голосовании в 1993 году и имеет высшую юридическую силу.