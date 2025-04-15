В коллекции музея «Культурный слой» на подмосковных КПО появились чугунные утюги

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ежемесячно на конвейерных лентах подмосковных комплексов по переработке отходов сортировщики находят необычные и забытые предметы.
Благодаря их внимательности, экспозиция музея «Культурный слой», созданного на базе КПО, пополняется уникальными экспонатами — от телескопов и фотоаппаратов до статуэток и столовых приборов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Среди недавних находок — чугунный калильный утюг советского производства 1920-х годов. Вес изделия составляет около двух килограммов, а на корпусе отчетливо виднеется клеймо «Серп и молот».
В коллекции также появился еще один утюг, украшенный орнаментом и клеймом «Бр Л» тульского чугунно-литейного завода братьев Лугининых. Он датируется периодом с 1890-х по 1920-е годы и сохранился в хорошем состоянии — с деревянной ручкой.
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Среди недавних находок — чугунный калильный утюг советского производства 1920-х годов. Вес изделия составляет около двух килограммов, а на корпусе отчетливо виднеется клеймо «Серп и молот».
В коллекции также появился еще один утюг, украшенный орнаментом и клеймом «Бр Л» тульского чугунно-литейного завода братьев Лугининых. Он датируется периодом с 1890-х по 1920-е годы и сохранился в хорошем состоянии — с деревянной ручкой.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Сегодня фонд музея насчитывает более 2 тысяч экспонатов, найденных прямо на линиях сортировки. Ознакомиться с коллекцией можно в онлайн-версии музея «Культурный слой».
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Дайана Хусинова