Власти Серпухова обсудили с жителями актуальные темы на выездной администрации

16 октября 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выездную администрацию провело руководство городского округа Серпухов в школе №17 Образовательного комплекса им. Владимира Храброго. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





С жителями встретились глава округа Алексей Шимко, председатель местного Совета депутатов Михаил Шульга, а также депутаты Алексей Батогов, Николай Пушкин, Максим Валиков и Игорь Ермаков.





«В частности, жильцы дома №18А по улице Чехова заявили, что здание, построенное 98 лет назад, нуждается в обновлении. Глава округа рассмотрит возможность включить дом в план капитального ремонта», — говорится в сообщении.





