В одинцовском ЖК «Союзный» ввели в эксплуатацию дом на 304 квартиры
Третий корпус с 304 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Дом состоит из трёх секций высотой от 15 до 19 этажей. Общая площадь новостройки составляет свыше 15 тысяч квадратных метров.
Во дворе новостройки установили детские площадки.«На первом этаже размещаются зоны для хранения колясок и коммерческие помещения, где откроют магазины, аптеки и кафе. В подъездах большие светлые лобби с зонами ожидания и гостевыми туалетами. Каждый подъезд оборудован двумя вместительными лифтами», — говорится в сообщении.
ЖК «Союзный» находится в 8-м микрорайоне Одинцова. В состав комплекса войдут, помимо домов, детский сад на 242 мест, торговый центр, паркинги и зоны отдыха.