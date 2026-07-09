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В одинцовском ЖК «Союзный» ввели в эксплуатацию дом на 304 квартиры

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Третий корпус с 304 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Дом состоит из трёх секций высотой от 15 до 19 этажей. Общая площадь новостройки составляет свыше 15 тысяч квадратных метров.

«На первом этаже размещаются зоны для хранения колясок и коммерческие помещения, где откроют магазины, аптеки и кафе. В подъездах большие светлые лобби с зонами ожидания и гостевыми туалетами. Каждый подъезд оборудован двумя вместительными лифтами», — говорится в сообщении.
Во дворе новостройки установили детские площадки.

ЖК «Союзный» находится в 8-м микрорайоне Одинцова. В состав комплекса войдут, помимо домов, детский сад на 242 мест, торговый центр, паркинги и зоны отдыха.
Лев Каштанов

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