В одинцовском ЖК «Союзный» ввели в эксплуатацию дом на 304 квартиры

09 июля 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Третий корпус с 304 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дом состоит из трёх секций высотой от 15 до 19 этажей. Общая площадь новостройки составляет свыше 15 тысяч квадратных метров.



