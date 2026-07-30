В Коломенском перинатальном центре проведут семинар для будущих родителей

30 июля 2026, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Обучающий семинар для пар, готовящихся к рождению малыша, проведут в Коломенском перинатальном центре 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Участникам мероприятия расскажут о родах и важности присутствия на них партнёра, о том, как подготовить тело к рождению ребёнка и как восстановиться потом, о грудном вскармливании, уходе за младенцем и пр. Кроме того, среди участников проведут лотерею с подарками.





«Семинар начнётся в 12:00, а регистрация для участия в розыгрыше призов — в 11:30 в холле у актового зала», — говорится в сообщении.