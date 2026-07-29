Юлия Рутберг представит в Звенигороде моноспектакль «Бродячая собака»
1 августа в Культурном центре имени Любови Орловой — отделе Звенигородского государственного музея-заповедника в Одинцовском округе — состоится моноспектакль народной артистки России Юлии Рутберг «Кабаре “Бродячая собака”», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В авторской программе актриса поделится яркими историями из своей творческой жизни. Музыкальное сопровождение обеспечит лауреат международных и всероссийских конкурсов, пианист Алексей Воронков.
Спектакль объединит актёрское мастерство, художественное чтение, поэзию и вокал. Со сцены прозвучат рассказы о выдающихся деятелях театра и кино, среди которых Фаина Раневская, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Андрей Миронов и Владимир Этуш.
Кроме того, зрители услышат произведения Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Игоря Северянина, Наума Коржавина, Вадима Левина и других поэтов.
Начало мероприятия — в 19:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробную информацию и билеты можно найти на сайте Культурного центра имени Любови Орловой.
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