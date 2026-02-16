В коломенском ЖК «Микрорайон Донской» построили на дом на 128 квартир
Монолитно-кирпичный дом на 128 квартир построили в составе жилого комплекса «Микрорайон Донской» в Коломне. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь дома составляет более 8,7 тыс. квадратных метров. Там представлены квартиры различных планировок.
«На придомовой территории есть детская площадка, парковки для велосипедов и зелёные зоны», — отмечается в сообщении.В жилом комплексе развита социальная инфраструктура: есть свой детсад на 140 воспитанников и школа на 650 учеников, а также медцентры, спортивные учреждения, супермаркеты и кафе. Рядом находится благоустроенная набережная Оки.