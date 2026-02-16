В Люберцах строят новую поликлинику на 540 посещений в смену

16 февраля 2026, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Томилино Парк» продолжают строить новую поликлинику. Соцобъект на 540 посещений в смену в Люберцах возводит «Самолет». Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.







Новая поликлиника создаст около 50 рабочих мест. Здание разместят в северо-западной части комплекса, рядом с жилыми корпусами.



Проектировщики предусмотрели два отдельных блока — детский и взрослый. Врачи будут принимать как по общим направлениям, так и по узким специальностям.



Четырехэтажное здание займет более 6 200 м². На входе в каждом блоке оборудуют гардероб, зону ожидания и регистратуру. Рядом откроют кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. В детском отделении сделают колясочную, во взрослом — аптеку.



В поликлинике откроют кабинеты врачей, процедурные, рентген и флюорографию, прививочный кабинет и манипуляционные. На третьем этаже разместят женскую консультацию, массажный кабинет, зал лечебной физкультуры и помещения для ингаляционной терапии.



Строители установят современное медицинское оборудование и удобную мебель. Для сотрудников предусмотрели парковочные места. Проект также учитывает потребности маломобильных жителей.



В составе ЖК «Томилино Парк» уже работают два детских сада на 720 мест и две школы на 2 тысячи учеников.





