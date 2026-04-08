В Коломне построят цех по переработке картофеля
ООО «Сергиевское» получило разрешение на строительство производственного здания для первичной и глубокой переработки картофеля в Коломенском городском округе. Компания с 2015 года занимается выращиванием овощей открытого грунта, пшеницы и рассады, поставляя продукцию крупным розничным сетям, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мощность нового комплекса достигнет 4 тонн картофеля в час. Это позволит предприятию перейти от продажи сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: очищенного и нарезанного картофеля, полуфабрикатов и готовых решений для ритейла и общепита. Инвестиции в проект составят 239 млн рублей, которые направят на оборудование цеха современными автоматизированными линиями. Завершение строительства намечено на конец 2026 года.
Отмечается, что по итогам 2025 года в Подмосковье собрали 375,8 тыс. тонн картофеля — на 16,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Рост урожая создаёт базу для развития собственных перерабатывающих мощностей, что способствует импортозамещению и повышению продовольственной самообеспеченности региона.
Читайте также: