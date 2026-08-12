Жителям Подмосковья рассказали о решении вопросов с ЖКХ через «Госуслуги. Дом»

12 августа 2026, 15:17

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подать заявку на устранение коммунальных неполадок, а также связаться с управляющей компанией и обсудить ситуацию в официальном чате с соседями можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Для оповещения ответственных служб о происшествии достаточно нажать кнопку «Авария», размещённую на стартовом экране приложения.





«При нажатии кнопки пользователь увидит контактный номер аварийно-диспетчерской службы его дома. Эти телефоны управляющие организации загружают в систему ГИС ЖКХ. Диспетчер зарегистрирует заявку и отправит ремонтную бригаду по указанному адресу», — говорится в сообщении.