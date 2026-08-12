Жителям Подмосковья рассказали о решении вопросов с ЖКХ через «Госуслуги. Дом»
Подать заявку на устранение коммунальных неполадок, а также связаться с управляющей компанией и обсудить ситуацию в официальном чате с соседями можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Для оповещения ответственных служб о происшествии достаточно нажать кнопку «Авария», размещённую на стартовом экране приложения.
«При нажатии кнопки пользователь увидит контактный номер аварийно-диспетчерской службы его дома. Эти телефоны управляющие организации загружают в систему ГИС ЖКХ. Диспетчер зарегистрирует заявку и отправит ремонтную бригаду по указанному адресу», — говорится в сообщении.Для решения текущих задач — починки доводчика двери, уборки навалов мусора и пр. следует перейти в раздел «Заявки», выбрать вариант «Новая заявка», описать проблему и прикрепить видео или фото. Если проблема затрагивает весь подъезд или дом, рекомендуется выбрать опцию «Коллективная заявка». Тогда соседи увидят её и смогут присоединиться. Приоритет таких заявок выше.
Статус обращения можно отслеживать прямо в приложении.