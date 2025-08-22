В Подмосковье напомнили о последствиях проникновения на объекты энергетики
Заходить на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры не только смертельно опасно, но и уголовно наказуемо: попытки нарушить работу оборудования расцениваются как диверсия. Об этом предупреждают в Минэнерго Московской области.
К порче энергообъектов россиян склоняют преступники. При этом они используют разные подходы. В некоторых случаях они предлагают исполнителям деньги, а в некоторых — обманывают и запугивают. Например, выдают себя за представителей силовых структур и предлагают принять участие в «операции против врагов» или даже принуждают к диверсии, грозя за отказ уголовным преследованием.
Специалисты Минэнерго призывают жителей Московской области быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников и помнить, что при проникновении на территорию энергообъектов смертельный удар током можно получить даже без непосредственного контакта с оборудованием. Кроме того, вмешательство в работу энергосети грозит массовыми отключениями пользователей, включая жилые дома, больницы и предприятия. Может также возникнуть пожар, что приведёт к загрязнению окружающей среды.
Поэтому о любой попытке склонения к диверсии следует немедленно сообщать в полицию или ФСБ по телефону: +7-800- 224-22-22. В полицию также следует сообщать, если вы заметили подозрительную активность рядом с энергообъектами.
