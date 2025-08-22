В Подмосковье напомнили о последствиях проникновения на объекты энергетики

22 августа 2025, 09:59

оригинал Фото: istockphoto.com/guliver-max

Заходить на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры не только смертельно опасно, но и уголовно наказуемо: попытки нарушить работу оборудования расцениваются как диверсия. Об этом предупреждают в Минэнерго Московской области.