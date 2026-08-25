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В Подмосковье в этом году благоустроили более 270 дворов

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 270 дворовых территорий благоустроили в Московской области в текущем году по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



В план работ входит замена асфальта на проездах и пешеходных дорожках, обустройство парковок, установка урн и скамеек и озеленение придовомой территории.

«На сегодняшний день по программе «Чистый регион» благоустроили 274 двора. На 128 локациях работы продолжаются. Всего в этом году благоустройство проведут по 425 адресам», — говорится в сообщении.
На 100% годовой план уже выполнили в 15 округах: Чехове, Бронницах, Черноголовке, Власихе, Фрязине, Восходе, Серебряных Прудах, Звёздном городке, Рузском, Кашире, Павлово-Посадском, Клину, Молодёжном, Лыткарине и Лосино-Петровском.
Лев Каштанов

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