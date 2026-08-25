В сентябре в Подмосковье стартует приём заявок на поддержку социального бизнеса

25 августа 2026, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области на сентябрь запланировано начало приёма заявок на получение субсидии социальным предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Осенью предприниматели региона со статусом социальных смогут подать заявку на получение субсидии до двух миллионов рублей.

«Поддержка позволит компенсировать до 85% затрат на аренду, покупку основных средств, приобретение оборудования, повышение квалификации или обучение сотрудников. Получить поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к сектору МСП и зарегистрированные на территории Подмосковья, а также зарегистрированные в качестве ИП или ЮЛ не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.