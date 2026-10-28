В Коломне хулиган избил сожительницу и соседа и потребовал себе скорую помощь

28 октября 2026, 12:48

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

39-летнего жителя Коломны, ранее судимого за торговлю наркотиками, задержали сотрудники вневедомственной охраны за избиение сожительницы и соседа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Дзержинского в Коломне. Росгвардейцы патрулировали территорию и оперативно прибыли на место.





«Оказалось, что мужчина и его дама выпивали. Во время застолья у них началась ссора, перешедшая в рукоприкладство. Женщина выбежала на лестничную клетку, но мужчину это не остановило. Когда на помощь пострадавшей пришёл сосед, дебошир напал и на него и ударил несколько раз кулаком по голове», — говорится в сообщении.