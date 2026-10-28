Появились новые подробности убийства женщины и её дочери в Челябинске
Появились подробности трагедии в Челябинске, где мужчина застрелил сожительницу и её дочь, а затем покончил с собой. Их приводит Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось накануне утром в микрорайоне Вишнёвая Горка. Во время стрельбы двое мальчиков убежали к соседям и тем самым спаслись. В квартире погибли женщина и её 15-летняя дочь. Там же находился грудной ребёнок.
Предварительно, стрелял мужчина 1987 года рождения. Он застрелил сожительницу и её дочь, после чего покончил с собой. Мальчики и младенец не пострадали. Тела обнаружили в квартире. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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