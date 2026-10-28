В Нижнем Новгороде работница ресторана перепутала двери и упала в шахту лифта
В Нижнем Новгороде 20-летняя сотрудница ресторана упала в шахту грузового лифта и получила травму позвоночника. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Инцидент произошёл 12 октября около 19:00 мск в производственном помещении заведения. По предварительным сведениям, девушка перепутала двери и шагнула в открытую шахту грузового подъёмника.
Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи отнесли полученные травмы к категории тяжёлых. По факту несчастного случая на производстве начали расследование. Руководитель инспекции Илья Мошес отметил, что специалистам предстоит дать правовую оценку действиям ответственных сотрудников и выявить нарушения, которые могли привести к ЧП.
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