Достижения.рф

В Нижнем Новгороде работница ресторана перепутала двери и упала в шахту лифта

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Нижнем Новгороде 20-летняя сотрудница ресторана упала в шахту грузового лифта и получила травму позвоночника. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.



Инцидент произошёл 12 октября около 19:00 мск в производственном помещении заведения. По предварительным сведениям, девушка перепутала двери и шагнула в открытую шахту грузового подъёмника.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи отнесли полученные травмы к категории тяжёлых. По факту несчастного случая на производстве начали расследование. Руководитель инспекции Илья Мошес отметил, что специалистам предстоит дать правовую оценку действиям ответственных сотрудников и выявить нарушения, которые могли привести к ЧП.

Ольга Щелокова

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