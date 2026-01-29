В Коломне мужчина украл из магазина более 20 пачек масла

29 января 2026, 15:22

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину за кражу товаров из сетевого супермаркета в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Задержание произошло на улице. Во время патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, похожего по описаниям на человека из ранее полученной ориентировки. Про злоумышленника был известно, что несколько дней назад он зашёл в магазин, спрятал в карманах куртки и брюк 21 пачку сливочного масла и ушёл, не заплатив.





«Сотрудники Росгвардии остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В ходе разговора он признался в содеянном и рассказал, что украл масло для перепродажи», — говорится в сообщении.