Петербурженка забаррикадировалась в номере отеля в Бангкоке из‑за долга
Туристка из Санкт-Петербурга оказалась в заложниках в Бангкоке из‑за долга за проживание и обратилась за помощью в российское консульство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
50-летняя Наталья, кандидат экономических наук, последние 20 лет проживает в Азии, где организовывала экскурсии и работала инструктором по бизнес-тренингам. В 2025 году она заключила долгосрочный договор аренды в одном из бангкокских отелей. Однако в номере постоянно не работал кондиционер и холодильник, ремонт не помогал, а счета за электричество росли. С октября женщина перестала платить за жильё.
К январю 2026 года ситуация достигла критической точки: владельцы отеля выставили Наталье счёт на 42 тысячи бат (около 103 тысяч рублей) и пригрозили полицией. В ответ она забаррикадировалась в комнате и более десяти дней не выходит, питаясь рисом и водой из-под крана. В кошельке у туристки осталось около 200 бат (500 рублей), российский паспорт просрочен, а загранпаспорт с оверстеем. Родственников и жилья в России у женщины нет.
Сейчас Наталья обратилась в Консульство РФ с просьбой оплатить долг за проживание и штраф за оверстеей, а также помочь с билетами в Петербург и выделить средства на первое время.
