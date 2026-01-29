В Нязепетровке раскрыта личность ребёнка, погибшего при падении в колодец
В Нязепетровке раскрыта личность ребёнка, погибшего при падении в колодец. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.
По версии следствия, 9-летний Артём А. вчера днем возвращался из школы и решил сократить путь через пустырь. В ходе движения он случайно провалился в открытый колодец на Южной улице, пролетел несколько метров и упал в холодную воду. Родители, заметив отсутствие ребёнка, обратились в полицию, а к вечеру оперативники нашли тело мальчика.
По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело. Также в город выехала областная комиссия ЖКХ из Челябинска для выяснения владельца колодца и причин, по которым он оставался открытым.
