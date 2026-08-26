В Коломне нашли «чумной» клад с тысячами монет ХV века

26 августа 2026, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

Кувшин с более чем 2 600 серебряными монетами, отчеканенными в начале XV века, обнаружили археологи при раскопках в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.





Это самый крупный монетный клад из относящихся к той эпохе.





«Основу клада составляют деньги великих князей Василия I Дмитриевича (1389–1425) и Василия II Тёмного (1425–1462). Главой научной удачей являются местные монеты с изображением летящей птицы. Их чеканили в самой Коломне, они почти не встречающиеся в других регионах. Среди них нашли неизвестные разновидности штемпелей, которых нет даже в крупнейших музейных собраниях», — говорится в сообщении.