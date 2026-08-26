В Реутове психолог научит будущих мам справляться со страхом перед родами
В женской консультации городского округа Реутов 8 сентября состоится занятие в «Школе мам». Оно начнётся в 14:00, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Встречу посвятят теме «Страхи и как их побороть» – одной из самых востребованных среди беременных. Занятие проведёт клинический психолог Михаил Мельдер.
Как отмечают специалисты, повышенная тревожность во время беременности может негативно сказаться на состоянии здоровья будущей матери и течении родов. Психолог расскажет о природе женских страхов, связанных с болью, изменениями тела и ответственностью за ребёнка, даст практические инструменты для снижения уровня тревоги.
«Страх перед неизвестностью, болью или переменами в жизни – абсолютно нормальная реакция организма. Наша задача на таких встречах – проговорить эти опасения, развеять популярные мифы и дать будущим мамам уверенность в собственных силах», – сказала заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.Гостей ждут в женской консультации по адресу: улица Ленина, 2. Вход на все лекции свободный, приглашаются беременные на любом сроке. Посещать занятия могут и будущие отцы.