В Реутове психолог научит будущих мам справляться со страхом перед родами

26 августа 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В женской консультации городского округа Реутов 8 сентября состоится занятие в «Школе мам». Оно начнётся в 14:00, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Встречу посвятят теме «Страхи и как их побороть» – одной из самых востребованных среди беременных. Занятие проведёт клинический психолог Михаил Мельдер.



Как отмечают специалисты, повышенная тревожность во время беременности может негативно сказаться на состоянии здоровья будущей матери и течении родов. Психолог расскажет о природе женских страхов, связанных с болью, изменениями тела и ответственностью за ребёнка, даст практические инструменты для снижения уровня тревоги.

«Страх перед неизвестностью, болью или переменами в жизни – абсолютно нормальная реакция организма. Наша задача на таких встречах – проговорить эти опасения, развеять популярные мифы и дать будущим мамам уверенность в собственных силах», – сказала заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.