В Коломне открылась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея»

В Коломне появилась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Инициатором нового проекта стал Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад».
«На улицах города появились 10 стендов с чёрно-белыми фото и рассказами коломенцев о том, как жили в 1960-е годы. Они размещены в исторической части города и составляют пешеходный туристический маршрут протяжённостью 4,3 км по местам воспоминаний горожан. Плакаты созданы на основе историй людей, детство и юность которых пришлись на 60-е годы прошлого века. Рассказы несколько лет собирает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», – рассказали в министерстве.Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»
Воспоминания погружают в атмосферу тех лет и позволяют составить представление о жизни обычных людей.
«Это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Это рассказы от первого лица и личные фотографии, опубликованные на городских улицах», – рассказала автор проекта, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Екатерина Ойнас.
Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»
Выставка-путешествие открывает гостям Коломну с незнакомой ранее стороны, показывает жизнь не слишком далёкого от нас периода, воспоминания о котором уходят все дальше в историю.
Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»
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Лора Луганская