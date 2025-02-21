В «Новом Иерусалиме» открыли первую в Подмосковье выставку Зорикто Доржиева

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO «Повелитель снов». Это самая крупная ретроспектива мастера за 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждёт встреча с яркими, самобытными работами мастера, произведения которого есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти 20 лет работы художника, овладевшего всеми видами искусства - скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. Выставка задумана как тотальная инсталляция о космосе и вселенной, которой является человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Экспозиция приглашает зрителя стать кочевником и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, понять истоки авторского стиля мастера «Ваджра-панк», в основу которого лёг синтез классического европейского искусства и национального колорита.
«На площадке «Нового Иерусалима» развернулась настоящая ретроспектива, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Художник вплетает в традицию элементы бурятского искусства и свои глубокие философские рассуждения. Мы готовили этот проект совместно с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей», – сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка поделена на три раздела. В её пространстве представлены главные темы и циклы творчества Зорикто, отражены эстетические искания художника от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.
«Это самая большая экспозиция, никогда в таком количестве и в таком сочетании мои работы не выставляли. Многие из них ранее не соприкасались, не висели на соседних стенах, не видели друг друга в одном зале. Концепция музея объединить работы по определённому принципу с декоративным, дизайнерским, инженерным решением, несомненно, вносит свой смысл», – поделился Доржиев.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В рамках выставки запланирована насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции.
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