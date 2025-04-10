В Коломне открылась выставка под открытым небом в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба администрации м.о. Коломна
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Фото: пресс-служба администрации м.о. Коломна
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На выставке под открытым небом, расположенной на улице Яна Гурта в Коломне, разместили картины российского художника Андрея Дроздова, экспозиция получила название «Великой Победе посвящается», сообщает пресс-служба муниципального округа.
«В экспозиции представлены произведения разных лет, объединённые одной темой — образами солдат, исполняющих свой долг перед Отечеством. С помощью этих образов художник передаёт идеи милосердия и величия военного подвига», — рассказали в картинной галерее Коломны «Дом Озерова».Выставка продлится до 29 июня. Возрастных ограничений нет.
Андрей Дроздов окончил Московскую государственную академию художеств имени В. И. Сурикова, он является членом Московского союза художников и Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
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