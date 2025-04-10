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В Коломне открылась выставка под открытым небом в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба администрации м.о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации м.о. Коломна

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Фото: пресс-служба администрации м.о. Коломна

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На выставке под открытым небом, расположенной на улице Яна Гурта в Коломне, разместили картины российского художника Андрея Дроздова, экспозиция получила название «Великой Победе посвящается», сообщает пресс-служба муниципального округа.
«В экспозиции представлены произведения разных лет, объединённые одной темой — образами солдат, исполняющих свой долг перед Отечеством. С помощью этих образов художник передаёт идеи милосердия и величия военного подвига», — рассказали в картинной галерее Коломны «Дом Озерова».
Выставка продлится до 29 июня. Возрастных ограничений нет.

Андрей Дроздов окончил Московскую государственную академию художеств имени В. И. Сурикова, он является членом Московского союза художников и Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

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#победа
#великая отечественная война
#патриотизм
Шатурские школьники сыграли в «Зарницу 2.0»
10 апреля 2025, 10:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в школе села Петровское муниципального округа Шатура, в нём приняли участие восемь команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Игра состояла из восьми этапов, в ходе которых участники должны были продемонстрировать навыки в оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, сборке-разборке автомата, а также знания по истории.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Нововведением этого года стал лазертаг.

«Это тактическая игра на местности. Задача — поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон», — пояснил главный судья соревнований Иван Сапрыкин.

В рамках игры, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитников Отечества, для школьников была организована встреча с ветераном Чеченской войны Олегом Языковым и участником СВО Василием Карповым. Бойцы поделились с ребятами воспоминаниями о своём военном опыте и ответили на их вопросы.

Победу на муниципальном этапе «Зарницы 2.0» одержала команда «Мещерские бродяги» из школы №4 в старшей возрастной группе и команда «Высота 2025» из школы села Пышлицы в средней возрастной группе. Победители станут участниками регионального этапа игры, который будет проходить 15 и 16 мая.

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#шатура
#школьники
#игра
#патриотизм
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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 апреля составила четыре балла
10 апреля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Загруженность дорог Подмосковья утром 10 апреля составила четыре балла
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 894 тысяч машин, что на 3,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что в регионе сохраняется зимняя погода, поэтому автовладельцам, поменявшим резину на летнюю, следует воздержаться от поездок.

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#московская область
#подмосковье
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У пенсионера из Подмосковья забрали более 500 тыс. рублей за «замену домофона»
10 апреля 2025, 09:20

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Мошенники похитили у 77-летнего жителя посёлка Деденёво Дмитровского округа более полумиллиона рублей, полиции удалось задержать двух участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником управляющей компании, рассказал, что в подъезде будут менять домофон, поэтому нужно продиктовать пароль из смс-сообщения. Пенсионер сделал это, и разговор завершился. Однако вскоре после этого пожилому человеку начали поступать звонки через мессенджер — якобы от сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Лжесотрудники убедили пенсионера, что с помощью переданного пароля его средствами пытаются завладеть мошенники, и для противодействия им необходимо срочно обновить мобильный банк, для чего нужно установить на телефон направленный пенсионеру «специальный файл».

Пенсионер сделал всё, что ему сказали, попытался перевести свои средства между счетами, но операцию заблокировал банк. Тогда аферисты связались с ним через какое-то время и велели обналичить имеющиеся 395 тысяч рублей и внести их на «безопасный счет». Мужчина сделал это, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что мошенники заставили пенсионера установить на телефон вредоносную программу, с помощью которой злоумышленники создали виртуальную копию его банковской карты и обналичили 200 тысяч рублей, а также пополнили криптокошелёк.

Полицейские задержали в одном из хостелов в Москве двух приезжих из Иркутска в возрасте 19 и 24 лет, которые снимали деньги пострадавшего и переводили их на счета, подконтрольные мошенникам. Сейчас устанавливаются остальные участники преступной схемы.

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#дмитровский городской округ
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#мошенничество
#пенсионер
#криминал
#мвд московской области
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Подмосковную молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Творчество на селе»
10 апреля 2025, 09:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский союз сельской молодёжи запустил Всероссийский конкурс дизайнеров и ремесленников под названием «Творчество на селе» в рамках программы «Кадры для села» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в креативной сфере или занимающиеся народными промыслами. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 апреля вместе с портфолио, содержащим фотографии и описание работ.

Затем пройдёт заочный этап отбора, где жюри определит до 100 самых ярких и креативных заявок. Авторы этих заявок встретятся на очном финале в Перми, которая станет молодёжной столицей России в 2025 году.

Финалисты продемонстрируют свои творческие работы и изделия, отражающие особенности сельских территорий России. Их оценят эксперты в области культуры, образования и креативных индустрий. Победители получат возможность пройти стажировку в дизайнерской студии, представить свои изделия на крупных торговых площадках и будут награждены дипломами. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте.

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В Гжельском университете откроют галерею портретов лётчиков-талалихинцев
09 апреля 2025, 18:47

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 апреля в Гжельском государственном университете откроют галерею портретов лётчиков, совершивших воздушные тараны в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Экспозицию составят 24 портрета лётчиков-талалихинцев, написанных студентами-художниками университета. Многие герои родились в столице и Подмосковье, участвовали в битве за Москву и совершили подвиги на территории региона.
«На открытие галереи приглашены родственники лётчиков – 19 семей, проживающих в Москве и Московской области, в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае. Всем вручат копии портретов героических предков, а также памятный знак «Лётчик-талалихинец». В него впаяна частица металла от самолёта И-16, на котором Виктор Талалихин совершил знаменитый таран», – рассказали в пресс-службе.
На выставке соберутся потомки экипажа легендарного скоростного бомбардировщика, совершившего воздушный таран 9 июля 1941 года в небе Псковщины. Это дети и внуки лётчиков Александра Курочкина, Константина Степанова и Сергея Салангина.

На открытии покажут фильм с рассказами школьников о героических земляках. Гостям расскажут о судьбе трёх братьев-авиаторов Талалихиных – Александра, Николая и Виктора.

Выставка будет открыта по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало церемонии – в 14 часов.

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