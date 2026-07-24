В Коломне открылся Региональный урологический центр
Региональный урологический центр малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи открылся при Коломенской больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В год в новом медучреждении смогут проводить свыше полутора тысяч операций.
«Региональный урологический центр позволит повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей девяти округов Подмосковья», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Помощь в урологическом центре будут оказывать бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Направление на лечение — при наличии показаний — должен дать уролог из поликлиники, к которой прикреплён пациент.