В Солнечногорске проверили безопасность автобусных перевозок
Рейд по проверке безопасности автобусных перевозок провели в Солнечногорске сотрудники ДПС и Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники рейда осматривали автобусы, знакомились с путевой документацией и беседовали с водителями на предмет соблюдения режима труда и отдыха.
«Такие рейды проводятся систематически: трёхчасовые — не реже трёх раз в месяц, а часовые ещё чаще», — рассказал замкомандира 1-й роты 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» Денис Шарамок.В подмосковном главке Госавтоинспекции отметили, что рейд «Автобус» проводится на всей территории Московской области, а надзор за пассажирскими перевозками является одним из приоритетных направлений работы ведомства.