В Солнечногорске проверили безопасность автобусных перевозок

26 февраля 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Рейд по проверке безопасности автобусных перевозок провели в Солнечногорске сотрудники ДПС и Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участники рейда осматривали автобусы, знакомились с путевой документацией и беседовали с водителями на предмет соблюдения режима труда и отдыха.





«Такие рейды проводятся систематически: трёхчасовые — не реже трёх раз в месяц, а часовые ещё чаще», — рассказал замкомандира 1-й роты 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» Денис Шарамок.