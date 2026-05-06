Врачи НИКИ детства напомнили родителям о ранних признаках астмы у детей
В первый вторник мая во всем мире отмечают день борьбы с бронхиальной астмой. Специалисты напоминают: это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором бронхи ребенка остро реагируют на раздражители — пыль, шерсть животных, пыльцу, холодный воздух или физическую нагрузку. В результате контакта с триггером бронхи сужаются, слизистая отекает, и ребенку становится трудно дышать, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи отмечают, что многие родители связывают астму только с тяжелыми приступами удушья, однако болезнь нередко проявляется иначе. Поводом для обращения к специалисту может стать затяжной кашель после ОРВИ, усиление кашля ночью, ранним утром или после подвижных игр.
К характерным симптомам также относят свистящее дыхание и чувство сдавленности в груди. В НИКИ детства применяют современные методы исследования функции дыхания, которые помогают выявлять заболевание на ранней стадии и подбирать персональное лечение.
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова подчеркнула, что их задача заключается не только в купировании симптомов, но и в достижении состояния, при котором ребенок сможет заниматься спортом и не отличаться от сверстников.
«На базе НИКИ детства есть «Школа бронхиальной астмы», где мы обучаем детей и родителей навыкам управления астмой, помогаем снизить риск обострений, обучаем методам самоконтроля и разъясняем причины заболевания», — подчеркнула она.Специалисты добавили, что важную роль играет не только медикаментозная терапия, но и организация гипоаллергенного быта. Родителям рекомендуют использовать защитные чехлы для подушек и матрасов, а также контролировать уровень влажности воздуха в помещении.
Особое внимание советуют уделять детям с наследственной предрасположенностью к астме и аллергии, а также при наличии кожных заболеваний, болезней легких или ожирения.
Первые признаки астмы могут появиться у ребенка до пяти лет, иногда — уже в первый год жизни. Однако чаще симптомы проявляются в школьном возрасте. Дополнительную информацию о бронхообструктивном синдроме у детей специалисты НИКИ детства представили в обучающем видео, где рассказывают о признаках заболевания, лечении и профилактике.