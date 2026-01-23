Видновской врач достал из уха пациента берушу, с которой тот ходил два года

23 января 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Видновской больнице из уха пациента извлекли инородное тело, которое оставалось там два года. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К оториноларингологу обратился 24-летний молодой человек с жалобами на долговременное снижение слуха в правом ухе. В ходе осмотра врач обнаружил в слуховом проходе инородный предмет.



Специальным крючком медик извлёк предмет, которым оказался фрагмент беруши. Пациент вспомнил, что два года назад, работая в шумном коллективе, воспользовался берушами, а когда извлекал их, обнаружил отсутствие части одной из них. Он решил, что беруша была бракованной, и забыл об инциденте.

«Инородный предмет был извлечён без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента беруши в ухе, перепонка и слуховой проход не пострадали», – рассказал оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.