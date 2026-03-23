В Коломне подготовили выставку советских художников

Выставка «Мастера эпохи. Художники XX века» откроется в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в четверг, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию входит около 40 живописных и графических работ, созданных в период с 1930-х по 1960-е годы.





«Посетители увидят произведения Павла Соколова-Скали, Витольда Бялыницкого-Бирули, Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Николая Крымова, Николая Ромадина, Кима Бритова, Михаила Суздальцева и других мастеров. Основной темой выставки стал национальный пейзаж», — говорится в сообщении.