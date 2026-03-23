В одинцовском ЖК «Одинбург» построят торгово-развлекательный центр
Торгово-развлекательный центр с тремя надземными этажами и подземной парковкой построят в составе жилого комплекса «Одинбург» на Северной улице в Одинцове. Проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь ТРЦ составит 21 600 квадратных метров. Здание будет выполнено в бежево-золотистых цветах — в одной гамме с окружающей застройкой.
«В ТРЦ разместят магазины, супермаркет, фуд-корт с кафе, детскую игровую зону, ресторан, отделение почты и МФЦ. А на третьем этаже откроется фитнес-центр», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.На прилегающей территории обустроят зоны для отдыха посетителей, а также установят игровые и спортивные площадки.