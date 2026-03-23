Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к паводку и пережить его
Весеннее половодье в этом году, согласно прогнозам, будет сложнее, чем в прошлом, в том числе в Московском регионе. Поэтому, даже если сейчас во дворе сухо, лучше заранее знать, что делать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
До того, как придёт вода, нужно очистить придомовую территорию от снега, льда и мусора, прочистить водоотводные канавы и водопропускные трубы. Кроме того, необходимо подготовить вёдра и лопаты.
«При поступлении сигнала об эвакуации надо сразу же отключить газ, электричество и воду, ценные вещи и продукты перенести из подвалов и погребов на верхние этажи или чердак. Лучше также закрыть окна и двери, а при необходимости забить их досками. С собой нужно взять документы и деньги, упакованные в непромокаемый пакет, аптечку, тёплую одежду и обувь, питьевую воду и продукты, зарядные устройства и фонарик», – посоветовали в ведомстве.Жители, уже оказавшиеся в зоне подтопления, должны подняться на верхние этажи, чердак или крышу. Для эвакуации лучше использовать лодки, плоты, а в случае необходимости – подручные средства: брёвна, бочки или автомобильные шины.
Днём следует вывесить яркую ткань, а ночью подавать световые сигналы. Помимо этого, нельзя пытаться переходить затопленные участки вброд, так как течение может быть сильнее, чем кажется.
После того, как вода сошла, перед входом в дом необходимо проверить, не повреждены ли конструкции. Далее нужно проветрить помещение, поскольку возможно скопление газа.
Нельзя включать электричество и газ, употреблять воду из колодцев до того, как проверку проведут специалисты. Использовать соприкасавшиеся с водой продукты также можно только после проверки.
В этом году в Московской области из-за большого количества выпасшего снега уровень половодья ожидается выше нормы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу уделить особое внимание самым проблемным населённым пунктам – Истре, Солнечногорску, Егорьевску, Богородскому, Воскресенску и другим.