Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к паводку и пережить его

23 марта 2026, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Химки

Весеннее половодье в этом году, согласно прогнозам, будет сложнее, чем в прошлом, в том числе в Московском регионе. Поэтому, даже если сейчас во дворе сухо, лучше заранее знать, что делать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





До того, как придёт вода, нужно очистить придомовую территорию от снега, льда и мусора, прочистить водоотводные канавы и водопропускные трубы. Кроме того, необходимо подготовить вёдра и лопаты.

«При поступлении сигнала об эвакуации надо сразу же отключить газ, электричество и воду, ценные вещи и продукты перенести из подвалов и погребов на верхние этажи или чердак. Лучше также закрыть окна и двери, а при необходимости забить их досками. С собой нужно взять документы и деньги, упакованные в непромокаемый пакет, аптечку, тёплую одежду и обувь, питьевую воду и продукты, зарядные устройства и фонарик», – посоветовали в ведомстве.