В Подмосковье выплаты на школьную форму начислят для 163 тысяч детей

23 марта 2026, 09:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Выплаты на школьную форму в этом году в Московской области получат 163 тысячи детей из семей льготных категорий. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Деньги на форму получают дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети погибших участников специальной военной операции.





«У нас выстроена система ежегодной поддержки семей с детьми-школьниками. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Для них ежегодная выплата на школьную форму составляет три тысячи рублей. А если семья малообеспеченная, им положена дополнительная выплата — ещё семь тысяч рублей», — отметил Игорь Брынцалов.