В подмосковных лесах за сутки потушили два пожара
Два пожара произошли в лесах Московской области за последние сутки — в округах Шатура и Богородский. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание в двух километрах от посёлка Мишеронский под Шатурой заметил лесной патруль, а о пожаре, возникшем в километре от деревни Тимохово Богородского округа, местные жители сообщили по телефону 112.
«В тушении принимали участие 18 человек, использовались 11 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Оба пожара произошли по вине людей, пренебрёгших правилами безопасности. Сейчас их ищут.
В областном Комлесхозе напомнили, что штраф за поджог, который привёл к лесному пожару, составляет для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.