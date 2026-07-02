В подмосковных лесах за сутки потушили два пожара

02 июля 2026, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два пожара произошли в лесах Московской области за последние сутки — в округах Шатура и Богородский. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Возгорание в двух километрах от посёлка Мишеронский под Шатурой заметил лесной патруль, а о пожаре, возникшем в километре от деревни Тимохово Богородского округа, местные жители сообщили по телефону 112.





«В тушении принимали участие 18 человек, использовались 11 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.