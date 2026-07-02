Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 июля составила три балла

02 июля 2026, 09:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.