Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 июля составила три балла
Фото: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 8,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.