В Коломне построят школьный корпус на 400 учеников

Фото: istockphoto.com/Smederevac
Пристройку к школе №14, рассчитанную на 400 учеников, планируют возвести в Коломне, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию здания школы №14 на улице Шилова в Коломне, поставить туда всё необходимое оборудование, а также построить новый корпус общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, на пришкольной территории подрядчик должен будет обустроить спортивное ядро», — говорится в сообщении.Все работы должны быть завершены в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 262 миллиона 679 тысяч 282 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 21 апреля.
Читайте также:
Строительная готовность ЖК «Онегин» в Подмосковье превышает 50%
В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок
В Бронницах на месте ветхой хозпостройки начали возводить корпус лицея
Лев Каштанов