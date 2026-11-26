На уборку снега в Мытищах вывели более 130 единиц спецтехники
От 130 до 140 единиц техники вывели на уборку снега в округе Мытищи в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Снегопад в Московской области продолжается уже третий день. Его принёс в столичный регион балканский циклон Wilka.
«Дворы и проходы к социально значимым объектам с шести утра убирают бригады по четыре-пять человек», — рассказал начальник отдела по содержанию территорий МКУ «УЖКХ Мытищи» Максим Исаев.Все дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме до завершения ликвидации последствий снегопада.
Ранее сообщалось, что к расчистке территории Подольской детской больницы присоединились сотрудники медучреждения. Они убирают снег и посыпают поверхности противогололёдными материалами.