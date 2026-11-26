26 ноября 2026, 11:27

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»

От 130 до 140 единиц техники вывели на уборку снега в округе Мытищи в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье».





Снегопад в Московской области продолжается уже третий день. Его принёс в столичный регион балканский циклон Wilka.





«Дворы и проходы к социально значимым объектам с шести утра убирают бригады по четыре-пять человек», — рассказал начальник отдела по содержанию территорий МКУ «УЖКХ Мытищи» Максим Исаев.