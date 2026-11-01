В Коломне прошли соревнования по футзалу в рамках «Школьной лиги»

01 ноября 2026, 17:54

Фото: Марина Анисимова

В Коломне прошли соревнования по футзалу в рамках проекта «Школьная лига». За победу боролись команды местных образовательных учреждений, для которых турнир стал ещё одной возможностью проверить свои силы и пополнить спортивный опыт.







В состязании приняли участие ученики школы № 30, лицей № 4, школы № 15 и гимназии № 9. Матчи были наполнены борьбой: команды не сдавались и стремились максимально использовать каждую возможность для забитого гола.





«Мы ежегодно участвуем в школьной лиге. Нам очень нравится, ведь каждую неделю проходят соревнования по разным направлениям — шахматам, волейболу, футболу. Все школы, которые присоединяются к проекту, заинтересованы в физическом здоровье детей и стремятся показать максимальный результат. Для кого-то это победа, для кого-то — призовое место, но главное, что ребята занимаются спортом», — заявил учитель физической культуры школы № 30 Андрей Литвинов.





Проект становится всё более востребованным среди школ городского округа. В первом сезоне к нему присоединились 10 учебных заведений, во втором — уже 16, а сейчас их количество достигло 21. В спортивных состязаниях участвуют более 1200 учеников, и каждая школа представляет семь команд.



Программа дисциплин также расширяется. В сезоне 2026–2027 годов ученики соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе, который впервые включён в основную программу. Кроме того, участники могут попробовать свои силы в киберспорте и FPV-пилотировании, а также принять участие в семейной лиге вместе с родителями и близкими. Соревнования проходят на различных спортивных площадках округа, включая СШОР «Авангард» и Конькобежный центр «Коломна».



Муниципальный этап продлится до марта 2027 года. Победители пройдут на региональный уровень, где встретятся лучшие школьные команды Подмосковья. Финал сезона состоится в формате «Финала четырёх» и Суперфинала, где будет определён абсолютный чемпион области.