В Коломне проведут бесплатную лекцию-концерт «Венские классики»

17 марта 2026, 11:04

Бесплатная лекция-концерт «Венские классики: Моцарт и Бетховен» состоится в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Мероприятие приурочено к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта и 255-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Проект подготовила доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета Елена Щербакова.





«В концертной части лекции выступят лауреаты российских и международных конкурсов вокалистки Мария Новикова и Татьяна Новикова, а также пианистка Маргарита Гусева», — говорится в сообщении.