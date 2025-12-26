В Подмосковье за год устранили около 1,9 тыс. самозахватов земельных участков
1944 случая самозахвата муниципальных и государственных участков выявили и устранили в Московской области с начала текущего года благодаря работе инспекторов земконтроля. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Территории к своим участкам нелегально присоединяют как организации, так и частные лица. При этом всем нарушителям предоставляется возможность без каких-либо санкций исправить ситуацию: либо отказаться от незаконно используемой земли, либо легализовать расширение.
«Добровольное устранение нарушений позволяет избежать штрафов и судебных разбирательств и одновременно способствует пополнению местных бюджетов», — отметил глава подмосковного Мособлимущества Тихон Фирсов.Он добавил, что в текущем году перераспределение земель принесло округам региона 219 миллионов рублей.