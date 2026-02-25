В подмосковном ЖК Пушкино Град завершили 35% фасадных работ

25 февраля 2026, 09:46

В Пушкинском округе продолжают строить жилой комплекс «Пушкино Град». Строители выполнили фасадные работы на 35%. Межкомнатные перегородки выложили на 40%. Систему заземления и молниезащиты подготовили на 90%. Проект реализует девелопер ДЕЛО, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Во втором доме вентиляцию смонтировали на 85%. Внутренние сети горячего и холодного водоснабжения проложили на 15–20% в зависимости от корпуса. В первом корпусе начали устанавливать этажные электрощиты, в третьем уже выполнили эти работы наполовину. Монтаж слаботочных сетей запустили сразу во всех трех зданиях.ЖК «Пушкино Град» строят в черте города Пушкино, в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе. Это флагманский проект на северо-востоке Подмосковья.В квартале построят школу на 1275 мест, два детских сада для 625 малышей, поликлинику на 167 посещений в смену и акватермальный комплекс. На первых этажах домов откроют магазины, кофейни и салоны красоты. Во дворах обустроят детские площадки, велодорожки и зоны отдыха. А еще здесь построят многоуровневые наземные паркинги.В Подмосковье девелоперы ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21, Брусника и другие одновременно с жильем создают сю необходимую социнфраструктуру в ходе комплексного развития территорий.