В Подмосковье собрали более 12 тысяч предложений для Народной программы ЕР

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 12 тысяч предложений для новой Народной программы «Единой России» внесли жители Московской области. Сбор наказов продолжается. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Инициативы касаются разных сфер жизни общества — от общественного транспорта до содержания домов.

«Каждый день приходят сотни новых предложений. На этой основе мы построим новую Народную программу. Напомню, предыдущую — 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму — мы выполнили практически полностью», — отметил вице-спикер регионального парламента Олег Рожнов.
Он также рассказал, что поступающие наказы распределяют по отраслям и уровням ответственности — от федерального до муниципального.

Предложения от жителей принимаются во всех общественных приёмных «Единой России» в Московской области, а также по телефону: 8-800-200-89-50 и через сайт естьрезультат.рф.
Лев Каштанов

