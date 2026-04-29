В Подмосковье собрали более 12 тысяч предложений для Народной программы ЕР
Свыше 12 тысяч предложений для новой Народной программы «Единой России» внесли жители Московской области. Сбор наказов продолжается. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Инициативы касаются разных сфер жизни общества — от общественного транспорта до содержания домов.
«Каждый день приходят сотни новых предложений. На этой основе мы построим новую Народную программу. Напомню, предыдущую — 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму — мы выполнили практически полностью», — отметил вице-спикер регионального парламента Олег Рожнов.Он также рассказал, что поступающие наказы распределяют по отраслям и уровням ответственности — от федерального до муниципального.
Предложения от жителей принимаются во всех общественных приёмных «Единой России» в Московской области, а также по телефону: 8-800-200-89-50 и через сайт естьрезультат.рф.