Жителям Московской области рассказали о приложении для контроля за капремонтом

24 июля 2026, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Все вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, жители Московской области могут решить с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





В частности, в приложении доступна актуальная информация о включении дома в региональную программу ремонта, сроки выполнения работ и детализированная расшифровка начислений и структуры оплаты.





«Кроме того, через приложение можно платить взносы на капремонт и узнать о льготах и порядке возврата переплаченных денег», — говорится в сообщении.