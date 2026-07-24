Жителям Московской области рассказали о приложении для контроля за капремонтом
Все вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, жители Московской области могут решить с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В частности, в приложении доступна актуальная информация о включении дома в региональную программу ремонта, сроки выполнения работ и детализированная расшифровка начислений и структуры оплаты.
«Кроме того, через приложение можно платить взносы на капремонт и узнать о льготах и порядке возврата переплаченных денег», — говорится в сообщении.Пользователи также могут получать оповещения о начале и окончании ремонтных работ.
Приложение доступно в App Gallery, RuStore и App Store.