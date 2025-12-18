В Подмосковье с начала года появились на свет пять троен и около 550 двоен

18 декабря 2025, 19:26

оригинал Фото: Istock / DZM

С начала года в Московской области родились 547 двоен и пять троен. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава региона.





Там напомнили, что в Подмосковье работает трёхуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывают высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорождённым, в том числе с экстремально низкой массой тела.

«В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. Для будущих родителей работают школы, интернет-портал, горячая линия. Будущим мамам доступны разные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнёрские и в сопровождении доулы. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты. А перинатальные центры и роддома оснащены современной медицинской техникой», – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.