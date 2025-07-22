В Коломне впервые провели турнир по новому виду спорта – водному поло на сапах
В Коломне осваивают новый вид спорта – водное поло на сапах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Сап-поло этим летом набирает популярность у любителей активного отдыха. Настоящим мастерам просто кататься на сапах уже скучно. Они взяли в руки специальные весла-клюшки и сбросили на волны надувной мяч. Цель игроков – поразить ворота соперника и сохранить в неприкосновенности свои», – отметили в администрации.Первые соревнования по водному поло на сапах состоялись в акватории реки Коломенки у стен Коломенского кремля.
«Никакие сплавы и гонки не прокачают ваши навыки владения сапом так, как игра в сап-поло. Здесь постоянно приходится двигаться в разных направлениях, маневрировать и делать повороты», – отметил один из организаторов турнира Сергей Глухов.Побороться за звание лучших приехали не только команды из Подмосковья, но из других регионов России, в том числе, из Крыма и с Сахалина.