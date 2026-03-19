Московские врачи спасли зрение подросткам после взрыва во время эксперемента
Врачи Морозовской детской больницы в Москве восстановили зрение двум подросткам, пострадавшим в результате неудачного химического эксперимента. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
15-летние школьники получили ожоги глаз после того, как у них дома взорвалась смесь бытовой химии. Идею опасного опыта подростки нашли в интернете.
Медики провели комплексное лечение, благодаря которому одному из пациентов удалось полностью вернуть зрение. У второго подростка зрительные функции восстановились примерно на 60%.
Врачи подчеркнули, что подобные эксперименты крайне опасны. По словам офтальмохирурга Ольги Выскварки, химические ожоги глаз могут привести к необратимым последствиям и стойкой потере зрения.
