Пенсионерка из Жуковского помогла поймать курьера телефонных мошенников

21 октября 2025, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

В Жуковском задержали 20-летнюю девушку из Ленинградской области, ставшую курьером телефонных мошенников. Полиции помогла бдительная пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала мошенники позвонили 76-летней жительнице Жуковского на стационарный телефон. Неизвестная представилась сотрудницей поликлиники и сказала, что есть талоны на флюорографию, и что для записи нужно продиктовать СНИЛС.





«Пенсионерка продиктовала свои данные, после чего разговор прервался. А затем ей начали звонить якобы из казначейства. Пожилую женщину убеждали, что теперь информацией, которую она сообщила, воспользуются мошенники, которые переведут деньги на финансирование ВСУ. Чтобы этого не случилось, она должна снять все сбережения и передать инкассатору для декларирования», — говорится в сообщении.