Пенсионерка из Жуковского помогла поймать курьера телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
В Жуковском задержали 20-летнюю девушку из Ленинградской области, ставшую курьером телефонных мошенников. Полиции помогла бдительная пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала мошенники позвонили 76-летней жительнице Жуковского на стационарный телефон. Неизвестная представилась сотрудницей поликлиники и сказала, что есть талоны на флюорографию, и что для записи нужно продиктовать СНИЛС.
«Пенсионерка продиктовала свои данные, после чего разговор прервался. А затем ей начали звонить якобы из казначейства. Пожилую женщину убеждали, что теперь информацией, которую она сообщила, воспользуются мошенники, которые переведут деньги на финансирование ВСУ. Чтобы этого не случилось, она должна снять все сбережения и передать инкассатору для декларирования», — говорится в сообщении.Пенсионерка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию. Под контролем оперативников она передала подъехавшей девушке-курьеру муляж денег, и в этот момент участницу банды мошенников задержали с поличным.
Против задержанной завели уголовное дело и отправили до суда под домашний арест. Теперь ведётся розыск остальных преступников.