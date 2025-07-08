В Коломне задержали дебошира, находящегося в розыске

08 июля 2025, 13:49

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, устроившего пьяный скандал в одном из ресторанов быстрого питания в Коломне, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Оказалось, что дебошир находится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.







«Патруль Росгвардии приехал на срабатывание тревожной кнопки. На месте росгвардейцы выяснили, что один из посетителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался на посетителей, нарушал общественный порядок и пытался разбить стёкла. Дебошира отвезли в отделении полиции», — говорится в сообщении.