В Мордовии педофил получил 13,5 лет за домогательства к 8-летней
В столице Мордовии 23-летний молодой человек приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по РМ ( Республика Мордовия), в апреле он был в гостях у знакомого и начал приставать к его дочке, пока отец был занят. Хоть он и не трогал девочку руками, его действия посчитали преступлением.
Потом мужчина украл телефон и велосипед, который в итоге продал. Приговором суда мужчине назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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