Подросток на питбайке погиб во время столкновения с машиной — видео

08 июля 2025, 13:11

SHOT: в Тюмени 13-летний подросток влетел в машину на питбайке, он погиб

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На одном из перекрёстков в Тюмени 13-летний подросток на питбайке влетел в автомобиль, в результате происшествия школьник погиб, пишет телеграм-канал SHOT. Издание опубликовало видео, на котором запечатлён момент столкновения питбайка с машиной.