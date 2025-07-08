Подросток на питбайке погиб во время столкновения с машиной — видео
На одном из перекрёстков в Тюмени 13-летний подросток на питбайке влетел в автомобиль, в результате происшествия школьник погиб, пишет телеграм-канал SHOT. Издание опубликовало видео, на котором запечатлён момент столкновения питбайка с машиной.
Как сообщает SHOT, водитель, управлявший автомобилем марки Infiniti, поворачивал и не успел среагировать на мчавшийся мотоцикл.
Также известно, что питбайк подростку подарили его родители. По словам отца погибшего мальчика, в день трагедии он ехал на футбол.
По данным SHOT, прав у подростка не было, а без них по дороге ездить нельзя.
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