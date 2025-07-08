Угрожавшая суицидом москвичка отправила мужа под арест из-за обиды на развод
Москвичка домогалась мужа, угрожала самоубийством и отправила его под арест из-за обиды на развод. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Семейная пара из района Черёмушки решила развестись и разъехалась. Однако расставание длилось недолго. В один из вечеров женщина, выпив несколько бокалов вина, приехала на квартиру к мужу мириться. Сначала супруга пустила в ход обольщение и стала приставать к мужчине, однако, поняв, что это не работает, стала манипулировать суицидом и даже нанесла себе несколько символических травм. Но и это не помогло – муж ни в какую не соглашался мириться.
Тогда в ход пошли угрозы. Женщина начала кричать, что посадит настаивающего на разводе мужа в тюрьму. Она вызвала полицию. Правоохранители задержали мужчину за хулиганство, сославшись на заявления его жены о том, что тот кричит и ругается матом.
В объяснительной мужчина чётко изложил ситуацию, отметив, что жена сама приехала к нему и вела себя неадекватно из-за стресса, вызванного бракоразводным процессом. Несмотря на это, суд встал на сторону женщины и отправил её супруга под арест на две недели.
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